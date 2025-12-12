В Клину открылась выставка «Война. Победа. Память.»

В Выставочном зале им. Ю. В. Карапаева г. о. Клин прошло торжественное открытие экспозиции «Война. Победа. Память.». Ее посвятили 84-й годовщине битвы под Москвой и связанными с ней Клинско-Солнечногорской оборонительной и наступательной операциями. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На выставке представлено все то, что нашли поисковики клинского отряда «Подвиг» во время «Вахт памяти». Среди экспонатов — фрагменты вооружения, пеналы смертных медальонов, компасы, часы, бытовые вещи бойцов.

«Интерес вызывают даже небольшие предметы: пробирка под хлорку для обеззараживания воды; фляга, не всегда металлическая, но даже стеклянная. Или, например, пятиконечная звезда с головного убора бойца Красной армии» — рассказал руководитель поискового отряда «Подвиг» Павел Пустырев.

На открытии присутствовали одетые в военную форму образца 1941 г. члены отряда «Подвиг». А его руководитель Павел Пустырев рассказал о жесточайших боях и героическом подвиге наших воинов.

Выставка продлится до 28 июня 2026 г. Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.