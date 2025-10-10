В Клину открылась выставка международного пленэра

В Выставочном зале имени Юрия Васильевича Карапаева состоялась торжественная церемония открытия выставки работ, подготовленных в рамках международного пленэра «Русская Атлантида». В рамках этого проекта 10 дней в округе Клин работали 12 талантливых мастеров из разных точек России, а также 10 художников Клинского отделения Союза художников Подмосковья. Они создавали свои произведения, вдохновляясь уникальным обликом Клина, его окрестностями и природой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Русская Атлантида» второй год подряд выбирает Клин точкой своего культурного маршрута. Художники работали в знаковых местах: у Троицкого собора, в Торговых рядах, у храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» и других локациях.

«Клин для меня, выпускника Московской консерватории, конечно, является сакральным городом, символом России. Музыкальным символом России. Потому что без Чайковского мировая музыкальная культура немыслима» — поделился руководитель проекта «Русская Атлантида» Виталий Васильев.

В городском округе в течение этого пленэра родились десятки картин. Часть из них тут и останется. Художники традиционно дарят по одной своей работе принимающей стороне. Сейчас картины, созданные на пленэре, будут находиться в Клину. Далее эта коллекция будет выставлена в других городах — участниках «Русской Атлантиды».

Так еще больше жителей России смогут познакомиться с нашей малой Родиной.

Выставка будет работать в Клину до 15 ноября. Выставочный зал находится по адресу: Клиин, ул. Литейная, 23а. Вход свободный. Мероприятие 6+

