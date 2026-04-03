В Клину опилили аварийные деревья на въезде в город

Сотрудники отряда «Клинспас» 2 апреля провели опиловку аварийных деревьев на въезде в Клин со стороны деревни Решоткино. Работы ведутся на участке трассы А-108 и направлены на обеспечение безопасности и благоустройство территории, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бригада из пяти специалистов уже неделю работает на въезде в город со стороны деревни Решоткино. Ежедневно удается прореживать около 200 метров лесополосы вдоль трассы А-108. Спиливают сухие деревья и насаждения, поврежденные короедом.

Такие меры необходимы для профилактики пожаров и предотвращения падения деревьев на проезжую часть и линии электропередачи. Кроме того, работы улучшают внешний вид территории.

«Если эти деревья не опиливать, то они могут упасть на дорогу, на провода. И к тому же это не эстетично, ведь въезд в город – первое, что видят гости, так что должно быть красиво. А тут стоят сухие деревья. Словно в заброшенной чаще какой-то», — рассказал сотрудник отряда «Клинспас» Павел Клочков.

Существует три вида опиловки: санитарная — удаление больных и сломанных ветвей, омолаживающая — стимулирование роста молодых побегов, формовочная — придание кроне аккуратной формы.

Работы по удалению сухостоя проводят на всех въездах в Клин — со стороны Дмитровского, Ленинградского и Волоколамского направлений, а также в черте города. Специалисты «Чистого города» уже выполнили опиловку во дворе на улице Захватаева и на площади у фонтана «Девочка-грибница».

Завершить работы необходимо до появления листвы. После начала сокодвижения опиловка запрещена, чтобы не навредить деревьям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.