В Клину обновляют фасады домов

В программе капитального ремонта фасадов в городском округе Клин в 2025 году — 4 адреса. В настоящее время активные работы ведут на улице Мечникова и в микрорайоне Майданово, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мечникова, дом 14. В начале августа компания «Лидер-Строй» приступила к обновлению фасада. Рабочие используют технологию холодной армировки. При хороших погодных условиях объект сдадут в середине сентября.

«Наносится клей с щелочной сеткой, что защищает его от разрушения, потому что дома уже не молодые. Потом наносится декоративный слой штукатурки, потом применяется колористическое решение, согласованное с нашим городским округом», — рассказал технологию ремонта Олег Кузнецов, коммерческий директор ООО «Лидер-Строй».

Подрядная организация гарантирует, что новый фасад прослужит минимум 20 лет. Также по этому адресу заменили кровлю и инженерные коммуникации. А в микрорайоне Майданово бригада «Лидер-Строя» работает по технологии «вентилируемого фасада». Всего же в этом году, обновят фасады на 4 многоквартирных домах.

«В 2025 году в рамках программы по ремонту фасадов у нас участвуют 4 многоквартирных дома. Это 50 лет Октября, 9А, где у нас работы завершены. Там прошло утепление фасада. Сейчас работы проводятся у нас в микрорайоне Майданово д 4, к.1, тоже идет утепление фасада. И на улице Мечникова также будут отремонтированы два фасада. Это Мечникова, 12 и Мечникова, 14» — поделилась планами работ Ольга Эбингер, заместитель главы городского округа Клин.

А также этом году по программе капительного ремонта Московской области заменят инженерные сети, отремонтируют подвальные помещения, лифтовое оборудование и скатные мансардные кровли. Работы пройдут по 33 адресам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.