В Клину начался заключительный этап борьбы с борщевиком Сосновского

Ранцевый опрыскиватель за спину, шланг в руки — и вперед, уничтожать зеленого вредителя. На поле опытные специалисты. Свое дело знают досконально. По контракту в этом году подрядчик должен обработать от борщевика более 3 тыс. га муниципальной земли. Объем не пугает. В активе солидный опыт и современное техническое оснащение, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы начинали с одного опрыскивателя. Это было 12 лет назад. На сегодняшний день у нас около сотни опрыскивателей, 5 автомобилей высокой проходимости, на которых стоят насосы высокого давления. И 4 трактора с навесными турбовентиляторными опрыскивателями» — рассказал руководитель подрядной организации Александр Лоскутов.

Всего под началом Александра Лоскутова 7 бригад. Трудятся в разных территориальных округах. Так надежнее. Местность известна, ошибок в работе меньше. Подобную систему организации труда можно встретить нечасто. В помощь специалистам — гербицид «Магнум». Именно он наиболее эффективен в борьбе с вредоносным сорняком. Но безопасен для других растений, животных и человека. Кроме того, есть свои особенности и в технологии обработки.

«Перед тем, как приступить приступить к обработке поляны, мы обязательно смотрим направление ветра и идем по нему. То есть, ветер помогает нам распылять облако гербицида еще дальше на борщевик. Так мы захватываем большие объемы, и работа эффективнее получается», — рассказал технологию работы Алексей Бугров.

На третьем этапе уничтожают уже молодой борщевик. Тот, который все же смог пробиться после двух предыдущих заходов на данное место.

Сейчас уже обработано более 500 гектаров из 3 300. Полностью работу завершат к 30 сентября. Конечные результаты оценят специалисты муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.