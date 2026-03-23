В Клину музей «Zа СВОих» получил новые экспонаты

Музей воинской славы «Zа СВОих» в Клину пополнился новыми экспонатами, среди которых беспилотник-обманка, боевые награды и личные вещи участников СВО. Часть предметов передали родственники военнослужащих и сами бойцы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Самым заметным экспонатом стал крупный беспилотник-обманка, доставленный с поля боя. Особую ценность для музея представляют награды погибшего участника СВО Ильи Н. и его деда — ветерана Великой Отечественной войны. Ордена передала на хранение супруга военнослужащего.

Экспозицию также пополнила казачья шашка, подаренная бойцу сослуживцами. Среди новых поступлений есть и военные трофеи, в том числе тактические очки американского наемника. Отдельное место заняли письма и открытки юных клинчан, которые боец сохранил во время службы и привез домой.

«Каждый предмет в музее важен, и со временем ценность экспонатов будет только возрастать, ведь в них отражается новейшая история России, самые непростые ее страницы. Память о них и о подвиге клинчан, принимавших участие в СВО, должна жить в веках», — отметила экскурсовод музея «Zа СВОих» Наталья Кривоносова.

Музей принимает предметы, документы, личные вещи и элементы военного оборудования со среды по воскресенье с 09:00 до 18:00 с перерывом с 13:00 до 14:00. По пятницам главный хранитель музейно-туристического центра горокруга Клин Сергей Тарасов оформляет документы на передаваемые в экспозицию предметы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.