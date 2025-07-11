В Клину монтируют новую площадку по Губернаторской программе

Детская площадка во дворе дома № 14 по улице Мира в Клину уже скоро предстанет в обновленном виде. Здесь будут спортивные комплекс, горки, качели, карусели и по-настоящему уникальные. Подрядчик обещает завершить работы уже на следующей неделе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На детской площадке во дворе дома № 14 на улице Мира уже установлены некоторые конструкции, в том числе вынесена за территорию песочница. Сейчас монтируется городок с горками. Скоро начнется укладка покрытия.

Обновленный детский городок порадует и уникальными для округа элементами: лазалкой в форме пирамиды и оригинальной одноместной, но большой качелью.

У локации две функции — игровая и спортивная. Проектом предусмотрен комплекс, где есть брусья, турник, шведская стенка, рукоход, кольца. Площадка на улице Мира одна из нескольких, которые в этом году полностью обновляют.

«На 2025 запланирована установка 10 детских игровых площадок по модернизации и замене старых элементов. Также установлена будет в сквере „Молодежный“ по адресу Карла Маркса, 81 новая детская игровая площадка, также большая губернаторская 450 квадратных метров и 300 квадратных метров будет новая спортивная площадка» — рассказала главный эксперт отдела благоустройства Администрации г. о. Клин Елизавета Ушакова.

Работы на объекте подрядчик должен завершить на следующей неделе. После проверки площадки административной комиссией ее откроют для детей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.