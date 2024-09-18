В Клину конфискованный автомобиль передали в зону СВО

В Клину судебные приставы передали конфискованный автомобиль на нужды СВО. Автомобиль марки «Хавал» 2023 года выпуска находился в собственности фигуранта уголовного дела, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В январе 2024 года клинские госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором перевозились наркотики. Летом преступника осудили, а машину, по решению суда, конфисковали:

«Мы производим конфискацию имущества по исполнительному производству. Данное имущество переходит в собственность Министерства обороны на основании постановления Правительства РФ от 18 сентября 2023 года № 1470, » — рассказал заместитель начальника клинского районного отделения судебных приставов Андрей Шемелов.

Кстати, это первая конфискация имущества клинским судебными приставами по новому постановлению.Теперь изъять в пользу государства можно имущество нарушителей. К примеру, транспортное средство конфискуют, если водитель использовал его во время совершения противоправных действий. Также изъять имущество могут за административные правонарушения: нарушение правил охоты, вождение в пьяном виде или под воздействием наркотических веществ.

Уже в ближайшее время Хавал передадут в зону СВО. А на очереди у клинских судебных приставов еще один конфискат — прицеп. Он также использовался при совершении противоправных действий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.