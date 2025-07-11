В Клину компания «Гринвуд» возвращает заброшенные поля в сельхозоборот

Заброшенные в конце прошлого века поля можно вернуть в сельхозоборот. Именно этим второй год подряд на территории Клина занимается компания «Гринвуд», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Бульдозер «Четра» родом из Чебоксар легко справляется с самосевом на поле близ деревни Губино. Пару десятков лет назад здесь выращивали морковь, свеклу и даже зерновые, а потом забросили. Реанимировать позабытые сельхозугодия в городском округе Клин взялась компания «Гринвуд». Работать начали в прошлом году, расчищали поле у Спас-Заулка. В нынешнем сезоне уже подготовили около 35 участков общей площадью порядка 600 гектаров. Заказ на территорию у деревни Губино компания получила от предприятия «Дока генные технологии».

«Мы начали тут работать две недели назад, здесь более 100 га уже обработано. Наша задача — выкорчевать древесно-кустарниковую растительность, по плану мы отсюда вывезем около 1000 кубов. Затем пройти участок большими мелиоративными дисками, после чего провести боронование и культивацию. Закончить должны в августе. А вследующем году заказчик здесь уже сможет посеять картофель», — рассказал заместитель генерального директора «Гринвуд» Алексей Неспосудный.

В активе компании новая современная техника, в основном отечественного производства, а вот профессиональных работников не хватает- приглашают механизаторов. Вернуть земле шанс вновь стать полем в сегодняшних реалиях дорогого стоит. Но руководство компании «Гринвуд» решило не ограничиваться только подготовкой сельхозугодий. Новый проект — выращивание кормовой свеклы. На нее большой спрос у фермеров и животноводческих комплексов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.