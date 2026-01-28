В Клину коммунальщики и техника расчищают улицы после второго дня снегопада

В Клину 28 января коммунальные службы и местные жители продолжают убирать снег после второго дня аномальных осадков.

Второй день сильного снегопада в Клину сопровождается активной работой коммунальных служб. С раннего утра на улицы города и пригорода вышла тяжелая техника. В микрорайоне Западный грейдер очищает дороги от 30-сантиметрового слоя снега, выпавшего за ночь. За ним работает трактор с щеткой, а с помощью ковшей удается расчистить проезжую часть шириной до пяти метров.

За 40 минут коммунальщики освободили проезд на улицах Артюхина, Леонова, Прудкина и Мухиной. В ближайшее время работы продолжатся на улицах Усагина, Перова, Клопова, Шаламова, Афанасьева, Западной и Осенней.

К уборке снега присоединились и местные жители, которые расчищают проезды с участков на дороги лопатами.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.