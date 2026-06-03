В Клину коммунальщики ежедневно поливают 90 тысяч цветов

Коммунальные службы Клина ежедневно поливают и пропалывают почти 90 тысяч цветов и кустарников, высаженных в мае в Клину и Высоковске. Для ухода за клумбами используют спецтехнику и ручной труд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В мае сотрудники организации «Чистый город» высадили в Клину и Высоковске около 90 тысяч цветов и кустарников. Среди них тюльпаны, георгины, бархатцы, петунии, барбарисы и другие декоративные растения. Чтобы они сохраняли привлекательный вид до осени, коммунальщики ежедневно проводят полив и прополку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что летом в подмосковных парках много отдыхающих, поэтому работа зон отдыха особенно важна.

«В местах отдыха, парках, лесопарках большое количество семей отдыхающих, поэтому одна из тем <...> — что мы делаем, где мы делаем и, самое главное, как наполняем жизнь в парках», — сказал Воробьев.