В Клину коммунальная служба получила новую технику для вывоза мусора

Самосвал достался одному из опытных водителей клинской коммунальной службы Сергею Холоду.

«До этого здесь, в коммунальной службе, я работал на КамАЗе. Там объем кузова был 10 кубов, а у этого — 20. Я почти сорок лет работаю водителем самосвала. Доводилось работать на МАЗах предыдущего поколения, а также еще застал советские МАЗы. Эти белорусские грузовые машины всегда славились, а теперь у нас есть современная, с обилием электроники, что очень удобно. Я уже освоился. И, кстати, кабина очень комфортная. Мне все нравится», — сказал Холод.

Самосвал уже приступил к работе, в его кузов погрузчики и экскаваторы загружают бытовой и строительный мусор с контейнерных площадок городского округа Клин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.