В Клину качели демонтируют на зиму

Сотрудники МБУ «Клинское городское хозяйство» продолжают подготовку города к зиме. В частности, продолжается демонтаж детских качелей с их последующей консервацией на зиму, сообщила пресс-служба адмниистрации городского округа.

Выполнение этого поручения Глава городского округа Клин Алена Сокольская сегодня проконтролировала на плановом совещании в Администрации.

Как пояснил директор МБУ «Клинское городское хозяйство» Григорий Рыжичкин, из 160 детских игровых площадок детские качели и качели-гнезда демонтировали на 50 площадках, в настоящее время работа продолжается, еще 110 детских качелей будут демонтированы и законсервированы до 1 декабря.

Это требование безопасности выполняется в Подмосковье в рамках рекомендаций Министерства чистоты (ранее ГУСТ МО).

Детские качели будут также демонтированы и законсервированы до весны на территориях МАУ «Парковый комплекс г.о Клин», в частности в парке Сестрорецкий. Большие парковые качели-лавочки в сквере «Купеческий», на общественном пространстве улицы Чайковского и лесопарке «Талицкий лес» демонтажу не подлежат и будут радовать клинчан круглый год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.