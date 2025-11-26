В Клину изготавливают плащи-невидимки для бойцов СВО по новой технологии

В подсобном помещении автомастерской в Клину разместилось настоящее «доброе» производство. В просторном помещении делают тактические носилки и пятиточечники, шьют теплые кофты из флиса и антидроновые покрывала, плетут маскировочные сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Клинские волонтеры известны далеко за пределами родного округа. К ним часто обращаются за помощью бойцы СВО. Они знают, что сшитые с любовью и заботой вещи от клинских мастериц, как обереги, защитят от любой беды. А недавно здесь освоили новую технологию — модернизировали плащи-невидимки.

«Раньше мы делали тонкие плащи. Использовали непромокаемый материал, два слоя фольги и слой агротекстиля. Теперь мы разработали новую технологию. Делаем плащ-невидимку из подкладочного материала, фольги, толстого слоя синтепона, фольги. Получается такой слоеный пирог», — рассказала координатор отдела социального служения Клинского благочиния «Белый Ангел» Татьяна Светушкова.

Волонтеры с помощью тепловизора проверили технологию. Оказывается такие «прокачанные» плащи в три раза дольше сохраняют тепло. К тому же, подкладку накидки сделали белой, что идеально подходит для зимы. Всего же с 2023 года волонтеры изготовили больше 1 тыс. тактических носилок, свыше 500 пятиточечников и около 4 тыс. антидроновых покрывал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.