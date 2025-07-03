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В Клину идут ремонтные работы на дворовой территории

Три бригады уже 10 дней трудятся во дворах Первомайского проезда в Высоковске г. о. Клин. Первым делом сняли асфальт, сегодня уже приступили ко второму этапу работ — установке бордюров и восстановлению дорожного покрытия. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В рамках данного контракта отремонтируем 3 000 квадратных метров проезжей части, более 1 000 квадратных метров пешеходных дорожек. Также планируется устройство новых парковочных мест», — рассказал заместитель директора компании «Столица» Игорь Овсянков.

Ремонт проводится в рамках программы «Благоустройство дворов в Подмосковье» национального проекта «Жилье и городская среда». На объекте работает все необходимое оборудование — экскаваторы, погрузчики, самосвальная техника. Баррикадные ленты во дворах не установлены, так как мешают проводимым работам.

Окончание работ запланировано на конец месяца, но подрядчик обещает закончить досрочно, если погодные условия не создадут препятствий. Уже в начале августа исполнитель планирует начать ремонтные работы в поселке Решетниково, на улице Молодежная.

Всего в этом году отремонтируют 7 дворовых территорий.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.