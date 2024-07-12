В Клину чистят реки по губернаторской программе

Сейчас бригада подрядной организации ООО «Реновация» работает в районе дамбы в 3-м микрорайоне. Береговая линия очищается вручную. А земснаряд удаляет донный мусор и собирает его в большие резервуары — геотубы. Кстати, специальный геосинтетический материал для таких резервуаров делают в Клину — на ООО «Хюскер». Российское подразделение немецкой компании Huesker Synthetic GmbH — резидент Индустриального парка «Клин. Предприятие открылось в Клину в 2017 году и продолжает работать стабильно, невзирая на санкционную политику.

Заказчиком работ является ГБУ Московской области «Дирекция экологических проектов».

«Мы изначально настаивали на участии в масштабной программе. Не соглашались на какие-то усеченные варианты с узким перечнем работ. Мы добились, чтобы в программу вошла вся река в границах городской черты, это почти 9 километров. Сделать надо один раз — хорошо и надолго. Клинчане-старожилы говорили нам, что на их памяти очистки реки Сестры не было никогда. Поэтому жители округа благодарны Правительству области за включение нашего округа в эту важную экологическую программу», — сказала глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Она напомнила, что программа рассчитана на два года, 2024 и 2025-й год. Работы могут вестись круглый год за исключением сезона нереста рыбы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.