В Клину готовят к открытию лагерь начальной военной подготовки для школьников

В Клину в сентябре 2025 года при поддержке депутата Госдумы Сергее Колунова начнет работу лагерь начальной военной подготовки для школьников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это пилотный проект Клинского отделения Ассоциации ветеранов СВО и Клинского Союза десантников. Получать основы начальной военной подготовки здесь будут ребята не только из Клина, но и ближайших округов региона.

«Идея проекта родилась давно и сейчас мы его реализовываем. С 26 по 28 сентября к нам заезжают школьники и курсанты на военно-патриотические сборы „Первый рубеж“. Их день будет полностью расписан: начиная с 6 утра — подъем, зарядка и в 21:00 отбой. У них будет начальная военная подготовка, знакомство с видами вооружения, полоса препятствий военизированная, которую мы недавно там построили. Также обучение полетам на БПЛА, ну в первоначальной подготовке это теория, конечно же, но и сейчас прорабатывает возможность организации каких-то пробных полетов», — рассказал подробности председатель Союза Десантников Клина Денис Филиппов.

Сборы, которые стартуют 26 сентября 2025 года в районе деревни Жестоки г/о Клин, станут своего рода началом работы лагеря с одноименным названием — «Первый рубеж». Ребята будут располагаться в лагере в течение недели. В настоящее время окончательно прорабатывается учебная программа сборов.

Помогают Союзу десантников в округе Клин в организации мероприятия для молодежи два Клинских патриотических клуба — «Голубые береты» и «Северная Гвардия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.