В Клину готовить кадры для сельского хозяйства начнут со школьной скамьи

17 сентября в администрации городского округа Клин в рамках федеральной программы Министерства сельского хозяйства «Кадры в агропромышленном комплексе» было подписано трехстороннее соглашение между Управлением образования Администрации го Клин, Тимирязевской академией и инвестором — агрофирмой «Бунятино» (холдинг «Дмитровские овощи»), передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже в текущем учебном году 2025/2026 Клин станет участником федеральной программы по оснащению агротехнических классов.

«В программу агротехнического профиля войдут два класса — 10 и 8. Они будут углубленно изучать предметы, которые необходимы для дальнейшего поступления в Тимирязевскую академию», — рассказала Анастасия Мазурина, куратор проекта «Агрошкола».

Потребность в таких классах возникла из-за нехватки работников на сельскохозяйственных предприятиях. Цели программы «Агрошкола» — развитие профессионального образования, профориентационные мероприятия, формирование предпринимательских навыков, социальная интеграция и поддержка.

Для учеников профильных классов выбрали такие важные и востребованные в сфере АПУ направления как биотехнологии, пищевое производство и агроинженерия.

Создание оснащенных классов было не единственной темой на рабочей встрече. Специалисты обсудили возможность создания профильной школы-интерната в деревне Бирево г/о Клин. Проект находится в стадии разработки. Уже составлен примерный план застройки территории, предполагаемые образовательные программы и формат проведения занятий.

«Уже сейчас школьники округа постигают азы аграрных профессий на базе МОУ — школа „Планета детства“. Далее в планах строительство специализированной Агрошколы с кластерами для проживания учеников, мини агрохозяйством, лабораториями и теплицами.

Благодарю Тимирязевскую академию за методическую помощь и разработку учебных программ, а группу компаний «Дмитровские овощи» за участие в практической реализации проекта. Уверена, его ждет большой будущее! " — сказала глава городского округа Клин Инна Федотова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.