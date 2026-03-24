В Клину до конца апреля проведут серию субботников

Серию весенних субботников организуют в городском округе Клин до конца апреля. Каждую субботу жители, коммунальные службы и организации будут приводить в порядок улицы, дворы и общественные пространства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С наступлением теплой погоды и активным таянием снега коммунальные службы усилили работы по уборке улиц, дворов, парков и скверов. Это позволяет более качественно очищать территории и готовить их к весеннему сезону и праздничным мероприятиям.

Уже в ближайшую субботу к дворникам, сотрудникам управляющих компаний и профильных организаций присоединятся сотни жителей округа. Клинчане выйдут на уборку в свой выходной день, чтобы вместе сделать город чище и благоустроеннее.

В апреле к традиционной уборке добавятся работы по озеленению. В ближайшие дни территорию округа разделят на сектора и закрепят их за предприятиями и учреждениями. Коллективы приведут закрепленные участки в порядок, к работам также присоединятся жители близлежащих домов и семьи с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.