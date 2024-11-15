В Клину дети собирают модель космического корабля «Спейс Икс»

Кружок ракетомоделирования при станции юных техников в Клину создан еще в Советские времена. Популярен был всегда. Сейчас в кружке занимается 45 детей в возрасте от 8 до 17 лет. В этом кружке помимо стандартных спортивных ракет воспитанники делают уменьшенные копии советских и российских космических кораблей «Союз», «Восток», «Ангара» и стратегических ракет «Сармат», «Булава», «Воевода», «Искандер», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ведет кружок педагог с большим стажем Олег Селиванов, в этом году он отметил 75-летие. Преподаватель знакомит учеников с техническими характеристиками аппаратов, а также с мировой историей освоения космоса и ракетостроения.

«Да, можно, сказать, что у нас не только технический кружок, но и исторический. Ведь история мирового ракетостроения, это история гонки вооружения, история «Холодной войны». Кстати, мы не только отечественные модели делаем, но и американские. Как говорится, конкурента надо знать в лицо. А вообще, мы идем в ногу со временем, сейчас моделируем космический корабль Илона Маска «Спейс Икс», — рассказал Олег Селиванов.

Новички кружка с сентября учились делать корпус из картона и дерева, а также мастерили парашют, с помощью которого летательный аппарат плавно приземляется после полета. При этом двигатель делает только педагог и параллельно знакомит ребят с некоторыми моментами технического процесса.

На днях произошел запуск уменьшенных копий ракет. Его приурочили к 100-летию Дома детского творчества в Клину.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.