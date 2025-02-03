В Клину депутат Государственной Думы провел прием граждан

Неделя приемов «Единой России» по социальным вопросам стартовала в Московской области. Тематические встречи пройдут с 3 по 7 февраля включительно на площадках приемных Партии, передает пресс-служба «Единой России».

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов и глава городского округа Клин Алена Сокольская провели прием граждан. Партийцы встретились с участником спецоперации с позывным «Балтика» и его супругой. С первых дней Герой выполняет задачи СВО, «работает» на Херсонском направлении.

«В ходе встречи поговорили об обстановке на передовой, об успехах наших войск и, конечно, о мерах поддержки военнослужащих и их семей. Рассказал о работе, которую мы проводим по этому направлению в Госдуме. Всего с начала спецоперации принято 124 закона, 33 из них — в ушедшем 2024 году. Мы выстроили систему, которая позволяет эффективно решать задачи обеспечения всем необходимым участников СВО и их семей. Несмотря на существующий каркас, продолжаем работу. В текущей весенней сессии это — решение жилищных проблем, расширение льгот и трудовых гарантий», — рассказал Сергей Колунов.

Также депутат рассказал о региональных мерах поддержки, в частности, что по поручению Президента Владимира Путина в прошлый четверг зарегистрирована Ассоциация ветеранов СВО Московской области, председателем которой стал Кирилл Лосунчуков — трижды кавалер Ордена Мужества. Правительство области, депутаты, общественники — все включены в эту работу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.