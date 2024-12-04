В Клину действуют 10 волонтерских организаций

5 декабря отметят международный день волонтеров. В России праздник установлен указом президента Владимиром Путиным в 2017 году и называется день добровольца. В Клину одной из первых таких организаций стал союз волонтеров «Кто, Если Не Мы». Он появился в 2009 году. Основной состав движения — старшеклассники, местная молодежь деревни Решоткино. Ребята следят за порядком и чистотой на территории поселка, взяли шефство над мемориалом в селе Селинское. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Широкое развитие волонтерское движение получило в годы пандемии. Добровольные помощники доставляли продукты и лекарства, оказывали всестороннюю помощь, особенно, старшему поколению.

Клинские волонтеры активно участвуют в различных экологических акциях и мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни. С 2022 год активисты общественных организаций принимают участие в сборе гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР, мобилизованным и семьям мобилизованных.

Волонтеры плетут маскировочные сети, шьют эвакуационные носилки, делают окопные свечи, а также помогают в сборе гуманитарной помощи и ее доставке в зону СВО и на освобожденные территории.

«Волонтерство должно идти от души. То надо сделать — мы делаем. Это — мы уже здесь. В основном, мы участвуем в социальном волонтерстве, потому что я учусь в социальном ВУЗе. Это — помощь слабым людям, инвалидам», — рассказал представитель добровольческого объединения Сергей Гуляев.

Сегодня в рядах общественного движения округа Клин около 1 тыс. активистов. Они представляют 10 волонтерских организаций. Стать добровольцем Подмосковья может любой желающий.

Достаточно обратиться в Молодежный центр «Стекольный». Здесь на регулярной основе проходит обучение новичков в «Школе волонтера».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.