сегодня в 19:09

В Клину благоустроят 8 дворовых территорий до конца года

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» в городском округе Клин завершены работы по благоустройству дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во дворах были выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия проездов, ремонту и устройству новых тротуаров, организованы новые парковочные места и расширены проезды, установлены малые архитектурные формы, приведено в нормативное состояние озеленение.

Сейчас работы идут или находятся в стадии приемки и контроля качества по следующим адресам:

г. Клин, пос. Шевляково, д. 10, 11, 12, 13, 14, 15;

г. Клин, ул. Карла Маркса, д. 8, 8а/56;

г. Клин-9, д. 5, 4, 3, 2, 1, 11;

г. Клин-9, д. 6, 7, 8, 9;

г. Клин-9, д. 70, 71, 72, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100;

г. Клин, ул. Мечникова, д. 12, 12а, 14, проезд Танеева, д. 3, ул. Чайковского, д. 58.

Все крупные дворовые территории приведут к областному нормативу содержания на наличие обязательных элементов — детских игровых площадок, контейнерной площадки, озеленения, источника света, парковки, информационных стендов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.