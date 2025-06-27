В Клину благоустраивают территорию у стелы «Город воинской доблести»

Стела «Город воинской доблести» — одно из самых значимых мест в городском округе Клин. Сейчас здесь проходят масштабные работы по благоустройству. Общая площадь объекта — около 4,5 кв. метров. Подрядчик уже демонтировал старые элементы и сейчас здесь готовят место для нового этапа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«На стеле уложат новое покрытие, затем здесь установят торшерное освещение, прилегающую территорию озеленят. Так как это место имело проблему хаотичных тропинок по зеленой зоне, было принято решение упорядочить здесь и пешеходную сеть», — рассказала заместитель Главы городского округа Клин Марина Белехова.

Покрытие выполнят из качественной, современной плитки «Готика», материалы для монтажа уже освещения закупили у известного российского производителя. Торшерные опоры установят по периметру. Подсветят и саму стелу. На прилегающей территории высадят около 300 различных зеленых насаждений — от кустарников до деревьев — большемеров. Также здесь появятся новые малые архитектурные формы. Сдать объект планируют к концу сентября.

«Мы идем по графику, уверены, что не выбьемся из него. Рассчитываем даже сдать его немного раньше. Очень приятно, что мы благоустраиваем это место в такой значимый год — 80 лет Победы в Великой Отечественной войне», — сказал представитель подрядной организации Игорь Овсянков.

Работы проходят по программе «Формирование комфортной городской среды».

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.