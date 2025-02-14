В Клину 15 февраля пройдет мероприятие, посвященное воинам-интернационалистам

В память о воинах-интернационалистах в Клину состоится памятное мероприятие. Его проведут 15 февраля 2025 года на мемориале воинов-интернационалистов у МЦ «Стекольный» (Клин, ул. Литейная, дом 23а), сообщает пресс-служба администрации округа.

Возрастное органичение: 6+. Вход свободный.

Как ожидается, в памятном митинге примут участие депутат Московской областной думы Сергей Сретинский, Глава городского округа Клин Сокольская Алена Дмитриевна, Председатель Совета ветеранов боевых действий Афганистана, Чечни и локальных конфликтов Юрий Волков, члены Комитета матерей и вдов участников локальных войн.

15 февраля исполняется 36-я годовщина вывода советских войск из Афганистана. 9 лет и 51 день советские солдаты и офицеры из войск 41-й Армии СССР сохраняли верность военной присяге и выполняли воинский долг в Афганистане. Эта война унесла жизни более 15 тысяч советских граждан. 15 февраля считается официальным днем завершения Афганской войны.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.