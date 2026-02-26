В Клинском округе стартовал проект «Зарница 2.0»

Военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стартовала 26 февраля в Клинском округе. В соревнованиях участвуют школьники 13–15 лет из десяти образовательных учреждений, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первым этапом для участников стал смотр строя и песни. Затем в гимназии имени Владимира Ивановича Танеева прошли испытания в формате военизированной эстафеты из девяти станций. Школьники демонстрировали выносливость, скорость реакции и умение работать в команде.

«Это огромная часть патриотического воспитания молодежи. Ребята чувствуют свою сопричастность к такому большому знаменательному событию. К тому же эта игра посвящена Дню защитника Отечества», — рассказала организатор мероприятия «Зарница 2.0» в городском округе Клин Елизавета Макарова.

Подростки метали учебные гранаты, проходили полосу препятствий, переносили груз и выполняли силовые упражнения. На одном из этапов им предстояло надеть общевойсковой защитный комплект на время. Ошибки снижали итоговые баллы команды.

Параллельно в школе имени Маргариты Калининой соревновались младшие участники. Одиннадцать команд выполняли задания на меткость, логику и сплоченность. Игра продлится до середины апреля, после чего победители возрастных групп представят округ на региональном этапе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.