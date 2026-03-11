В Клинском округе проверили безопасность на льду реки Сестры

Профилактический рейд по безопасности на льду прошел 10 марта на реке Сестре в Клинском округе. Сотрудники МЧС и представители администрации проверили соблюдение правил в период потепления и выявили одного нарушителя. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники МЧС и представители администрации провели рейд на реке Сестре из-за установившейся теплой погоды. По данным проверки, отдыхающих в парках стало больше, однако серьезных нарушений практически не зафиксировано. Лишь один рыбак вышел на подтаявший лед.

«Рыбак по нашей просьбе все-таки ушел, хотя настаивал, что замерял толщину буром и она еще приемлемая. Действительно, ледяной покров на реке Сестре по данным сотрудников МЧС составляет 24 сантиметра. Однако сама структура льда уже пропитывается водой и становится очень хрупкой, что создает опасность. Тем более каждый день температура достигает до десяти градусов тепла», — рассказал начальник 13 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Московской области Алексей Нестругин.

Он подчеркнул, что при плюсовых температурах прочность льда снижается, даже если его толщина остается значительной.

В округе установлено 68 предупреждающих табличек о запрете выхода на лед. Комиссия проверит их состояние, а поврежденные из-за снега или времени знаки приведут в порядок.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти региона уделяют внимание техническому оснащению территории в сфере безопасности жителей, особенно парков и мест отдыха.

«Мы стараемся уделять внимание в части технического оснащения, сегодня в XXI веке очень важно использовать все самые умные решения. Потому что на большой территории все, что касается безопасности в парках и лесопарках, очень важно обеспечить. Это базовый запрос каждой семьи и каждого человека», — заявил губернатор.