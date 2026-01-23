В Клинском округе открыли парту Героя в честь учительницы-героини

В школе «Планета детства» городского округа Клин 22 января открыли парту Героя в память о Валентине Артамоновой, учительнице, спасшей учеников во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Парту Героя установили в честь Валентины Андреевны Артамоновой, которая работала директором Туркменской восьмилетней школы в поселке Туркмен городского округа Клин. В годы Великой Отечественной войны она спасла учеников, ценой собственной жизни закрыв их от взрыва вражеской бомбы.

Во время одного из уроков 15 ноября рядом со школой разорвалась бомба. Валентина Артамонова среагировала мгновенно, приказав детям лечь на пол, и тем самым спасла их жизни, но сама получила смертельное ранение, рассказала бывшая ученица школы Анна Степанова.

Право первой сесть за парту Героя предоставили шестикласснице Дарье Хозяевой — отличнице и активной участнице конкурсов. Временно исполняющий полномочия главы округа Василий Власов отметил, что память о героических земляках важна для воспитания подрастающего поколения.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.