Фото - © отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. о. Клин

В Клинском округе 30 семей получили пожарные извещатели с начала 2026 года

Тридцать семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили автономные пожарные извещатели в городском округе Клин с начала 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Подмосковье продолжается профилактическая акция по вручению пожарных извещателей семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации. Проект реализуется при поддержке главного управления МЧС России по Московской области и министерства социального развития региона.

Сотрудники отдела надзорной деятельности по городскому округу Клин с начала 2026 года передали 30 автономных пожарных дымовых извещателей. 22 января две семьи из поселка Марков Лес получили устройства и прошли инструктаж по их использованию и установке. Жителям также напомнили правила поведения при пожаре.

Многодетная мама Дарья Горбатенко поблагодарила организаторов за поддержку и отметила, что извещатель издает настолько сильный звук, что его услышит не только владелец квартиры, но и весь подъезд.

В 2025 году в городском округе Клин в рамках профилактической работы вручили около 80 пожарных извещателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что необходимо готовиться к пожароопасному сезону и уделять внимание лесам, особенно территориям с торфом.

«Мы продолжаем уделять внимание пожароопасному сезону. Нужно помнить, что 43% Подмосковья — это леса, за которыми нужен своевременный и грамотный уход», — сказал Воробьев.