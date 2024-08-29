В Клинском МФЦ открыто универсальное окно приема
Фото - © Администрация городского округа Клин
В Клинском МФЦ открыто универсальное окно приема, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Для удобства заявителей, в том числе людей с особенностями здоровья и мам с колясками, окно расположили на 1-м этаже здания.
Специалист, работающий здесь, поможет с получением абсолютно любой услуги. Большинство из них уже сейчас в Подмосковье предоставляется проактивно, в цифровом виде.
В Клинском МФЦ, в частности из 450 услуг — в «цифру» переведено уже более 300.
Здесь работают 28 окон для очного приема заявителей, но все большей популярностью пользуется «цифровая зона» для оказания услуг в электронном виде.
Сегодня глава округа Алена Сокольская вместе с директором МФЦ Ириной Брусановой осмотрели организацию работ в МФЦ с учетом удобства для жителей разных категорий.
Директор МФЦ доложила Главе, что жители округа могут заказать и выездное обслуживание специалистом МФЦ на дому. Для льготных категорий (ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды 1, 2 группы, граждане старше 80 лет) это будет бесплатно.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.
Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.