В Клинском лагере «Горизонт» детям предложат национальную кухню народов России

Исследованию и разработке сбалансированного питания детей сотрудники «Горизонта» посвятили уже три года. Учитывались возраст отдыхающих, их предпочтения и необходимое в ежедневном рационе количество белков, жиров и углеводов.

Теперь более 10 видов блюд, входящих в меню, будут готовиться с учётом национальных блюд России. Ведь в центр приезжают дети из разных регионов страны, как из южных, так и Крайнего Севера. Меню учитывает пребывание детей как в стационарном лагере, так и в лагере палаточного типа, со своими особенностями пребывания в тесном контакте с природой и повышенной физической нагрузкой.

Система питания разработана совместно с научно-исследовательским институтом гигиены Роспотребнадзора и станет инновационным пилотным проектом в области детского питания.

«Наш проект можно отнести к федеральному уровню. Исследовательская работа в рамках оздоровительной компании начнется с первой смены — 30 мая, а уже летом к нам приедут дети из Чукотки. Данные исследования послужат в работе организации питания для всех регионов России», — сказалруководитель центра Дмитрий Горячев.

По словам Горячева, с февраля текущего года «Горизонт» уже получил статус экспериментальной площадки. Сейчас оздоровительный центр подписал соглашение с НИИ гигиены Роспотребнадзора Новосибирска о взаимодействии не только в сфере питания, но и мониторинга отдыха, оздоровления, активности и физиологического изменения детей из регионов за 21-дневную смену. «Горизонту» уже переданы приборы, которые будут установлены в стационарном отделении центра.

Кстати, еще два года назад «Горизонт» стал первым лагерем в России, где ввели «костровое меню» и «шведский стол».

В «Горизонте» есть как стационарное отделение (рассчитано на пребывание детей в течение 21 дня), так и палаточный лагерь со всесезонной тюбинговой горкой и веревочным парком. Здесь дети отдыхают в течение недели. При этом в обоих отделениях каждая смена — тематическая.

За почти 7 лет работы центр посетили более 50 тысяч детей со всей России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.