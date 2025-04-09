В Клинский центр «Горизонт» этим летом приедут отдыхать дети с Чукотки

Клинский оздоровительный центр «Горизонт» налаживает сотрудничество с регионом Чукотка. Руководитель лагеря Дмитрий Горячев в эти дни находится в городе Анадырь. Там прошла его встреча с ВРИО заместителя губернатора — председателя правительства, начальником департамента образования и науки Чукотского автономного округа Арюной Байковой, сообщила пресс-служа администрации городского округа Клин.

Встречу посвятили дальнейшему сотрудничеству и взаимодействию.

Так, например, уже этим летом в клинском «Горизонте» отдохнут 100 детей с Чукотки. Их разделят на четыре смены по 25 человек. Юные жители Чукотки смогут отдохнуть в «Горизонте», набраться сил, здоровья и прекрасного настроения. Каждая из смен протяженностью 21 день, первая стартует в июне. Ребят ожидает пятиразовое питание, множество развлечений и игр, и конечно, общение со сверстниками и новые знакомства.

В свою очередь Клин также отправит детей в рамках программы обмена в г. Анадырь. Тематическая хореографическая смена пройдет в местном лицее. Здесь с клинчанами поделятся опытом, проведут мастер-классы по национальным танцам, расскажут о национальных костюмах и культуре в целом. Участие в смене примут воспитанники хореографической школы «Горизонт». Напомним, не так давно они вернулись с триумфальной победой из Китая. Коллектив «Созвездие» завоевал ГРАН-ПРИ и 4 первых места на Международном конкурсе-фестивале «Весенняя капель 2025».

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