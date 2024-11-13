В климовском ДК в Подольске в ходе капремонта сменили подрядчика

В Подольске в рамках поручений партии «Единая Россия» по депутатскому контролю за ходом капитального ремонта социальных объектов депутат Мособлдумы Павел Максимович с председателем комитета по культуре администрации округа Августой Евстигнеевой проверил ход строительных работ в ДК им. 1 Мая, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Недавно там сменили подрядчика, так как предыдущий не справился.

После проведения демонтажных работ, выяснилось, что в рамках капитального ремонта необходимо дополнительно укрепить фундамент и внутренние конструкции, усилить колонны и оконные проемы, поменять аварийные перекрытия.

«Здание 1938 года постройки требует кардинального усиления и восстановления конструкций. Это сложная задача, с которой не справился первый подрядчик. Сегодня объектом занимается новая команда строителей. Они пообещали до сильных морозов монтировать кровлю крыши. Условились, что через месяц проверим выполнение договоренностей», — сказал Максимович.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.