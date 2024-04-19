В китайском App Store теперь нельзя скачать WhatsApp* и Threads* по решению властей

Компания Apple удалила из магазина приложений App Store в Китае мессенджер WhatsApp*, а также приложение Threads*, сообщает РБК.

Доступными для скачивания в настоящее время остаются такие приложения, как Facebook* и Messenger. Китайский регулятор распорядился удалить эти приложения из магазина страны.

В компании Apple отметили, что корпорация должна продолжать следовать законам государства, где она работает, даже если не согласна с ними.

Ранее в Китае уже был случай блокировки приложения WhatsApp*. Это произошло в 2017 году в рамках кампании по борьбе с упоминанием персонажа мультфильма Винни-Пуха.

* Принадлежат компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена