В Китае создали миниатюрного человекоподобного робота с возможностью обучения

Китайская компания, специализирующаяся на робототехнике, анонсировала новую линейку персональных роботов, разработанных для взаимодействия с людьми. Представлены две модели: Prime Q1 и Prime T1, каждая из которых адаптирована под различные запросы пользователей, пишет MIR24.TV .

В последние годы рынок пополнился большим количеством роботизированных устройств, однако большинство из них ориентированы на выполнение специализированных задач в промышленности или других конкретных сферах. Отличительной чертой новых моделей является их ориентация на длительное взаимодействие с владельцами. По заявлению представителей компании, эти роботы созданы как личные помощники, способные устанавливать эмоциональную связь с человеком.

Роботы оснащены системой адаптивного обучения, позволяющей им развиваться и совершенствоваться в процессе эксплуатации. Как сообщает Interesting Engineering, это превращает процесс владения робототехникой в «активное и творческое занятие».

Prime Q1 использует искусственный интеллект, основанный на физическом взаимодействии, что отличает его от моделей, обучающихся посредством абстрактных вычислений. Это делает его более эффективным в реальных условиях, а не только в лабораторных. Разработчики называют Prime Q1 самым маленьким в мире человекоподобным роботом с полноценным управлением силой.

Данная модель функционирует как платформа для генерации интеллектуального контента. Она способна выполнять «экспрессивные движения», а модульная конструкция и возможность использования корпусов, созданных на 3D-принтере, позволяют пользователям персонализировать робота.

Prime T1 ориентирован на повседневное использование и позиционируется как первый в мире трансформируемый робот потребительского класса. Он может перемещаться на колесах или на четырех конечностях, преодолевая различные препятствия, включая открытую местность, лестницы и наклонные поверхности.

