В Китае нашли древнейшую рыбу рода Ptycholepis

Китайские ученые обнаружили в провинции Юньнань новый вид лучеперых рыб возрастом 244 миллиона лет — P. Huoae. Это самый древний и первый найденный в Китае представитель рода Ptycholepis, сообщает MIR24.TV .

Окаменелость длиной 27,5 сантиметра отнесли к вымершему роду Ptycholepis, существовавшему со среднего триаса по юрский период. Ранее представителей этого рода находили в раннеюрских отложениях Германии, Великобритании и Франции.

Самым древним образцом до сих пор считалась рыба возрастом 242 миллиона лет из Италии. Находка из Юньнани оказалась старше и стала первым подтверждением присутствия Ptycholepis на территории Китая.

По словам ученых, P. Huoae отличается от других представителей рода строением черепа, жаберных костей и грудных позвонков. Открытие показывает, что ареал обитания Ptycholepis был шире, а сам род существовал дольше, чем предполагалось. Об этом сообщило издание Global Times.

