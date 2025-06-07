В Киргизии демонтировали самый высокий памятник Ленину
Фото - © Мэрия города Ош
Один из самых высоких памятников Владимиру Ленину демонтировали в киргизском городе Ош, сообщает ТАСС.
Ош — второй по величине город после столицы Киргизии, Бишкека. Памятник Ленину стоял в центре, около него располагались Парк любви и Парк Токтогула Сатылганова.
Высота данного монумента — около 25 м. Он являлся одним из самых высоких памятников Ленину в Центральной Азии, а также в мире.
В администрации Оша еще не ответили на вопрос, перенесут этот монумент или он окончательно демонтирован.
Памятник Ленину также есть и в Бишкеке. Ранее его перенесли с центральной площади Ала-Тоо за здание Национального исторического музея.