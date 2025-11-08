сегодня в 17:13

В киевских школах стали чаще говорить на русском языке

В учебных заведениях Киева все чаще можно услышать русскую речь, об этом пишут украинские новостные агентства, сообщает РЕН ТВ .

Согласно данным проведенного исследования, вопреки усилиям местных властей, четверть преподавательского состава (24%) ведет занятия на русском языке, а почти половина (40%) общается на нем в неформальной обстановке, во время перерывов.

Отмечается заметное уменьшение использования украинского языка в образовательных учреждениях столицы. Сложившуюся ситуацию с соблюдением языкового законодательства характеризуют как вызывающую серьезные опасения.

Ранее глава украинского Центрального управления Госслужбы качества образования Светлана Бабинец заявила о снижении количества школьников, считающих украинский язык родным. Соответствующий показатель снизился с 71% до 64%.

Также ранее сообщалось, что власти Украины отказались от продолжения деятельности языковых патрулей, предлагавших русскоязычным жителям обучение украинскому язык. Такое решение приняли из-за нехватки денег.

