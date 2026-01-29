В Киеве на 71-м году жизни скончалась актриса Тамара Плашенко

Известие о ее уходе подтвердил сын, Владимир Крыжановский. В своем прощальном слове он связал тяжелую болезнь матери с невыносимой утратой супруга, актера Александра Крыжановского, который скончался два года назад.

«После того как отец внезапно умер, она словно потеряла желание жить», — написал Владимир.

Диагноз «неоперабельная опухоль мозга» был поставлен в конце апреля 2025 года. Несмотря на сложнейший прогноз и агрессивное течение болезни, актриса до последнего боролась: прошла курсы терапии и даже сыграла свой последний спектакль в Театре на Подоле в мае, когда недуг уже прогрессировал. К середине лета ее состояние резко ухудшилось, а в сентябре она впала в кому. Тамара Плашенко ушла из жизни 28 января.

Выпускница Киевского университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, Тамара Плашенко служила в ведущих театрах страны, а с 1987 года была одной из ведущих актрис Театра на Подоле. Ее фильмография насчитывает более 30 работ, включая известные проекты «Восток-Запад», «Слуга народа», «Возвращение Мухтара» и «Женский доктор».

В 1998 году она получила звание заслуженной артистки Украины, а в прошлом году, незадолго до болезни, ей было присвоено почетное звание народной артистки.

Александр Крыжановский, муж актрисы, известный по ролям в сериалах «Мажор» и «По законам военного времени», ушел из жизни в ноябре 2023 года.

