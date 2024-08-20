В Киеве через 30 дней запретят каноническую Украинскую православную церковь

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РЕН ТВ: в Киеве приняли закон о запрете канонической УПЦ

Верховная рада приняла закон, который даст возможность запретить в стране каноническую Украинскую православную церковь Московского патриархата. Решение начнет действовать через 30 суток после публикации.

До этого раскольническая православная церковь Украины (ПЦУ) начала использовать новый календарь. Рождество перенесли на 25 декабря.

Ранее сторонники ПЦУ после захвата храма в Киевской области надругались над Библией. Они назвали церковную литературу «мусором».