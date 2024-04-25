В КГБ заявили, что на Украине подготовили более 1 тыс белорусских боевиков

сегодня в 13:49

КГБ: боевики с Украины планируют захват населенного пункта в Белоруссии

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что около 1 тыс. боевиков прошли подготовку на Украине с целью захвата одного из белорусских населенных пунктов, сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что на территории союзного государства создаются скрытые террористические ячейки, которые могут появиться в момент вторжения украинских незаконных вооруженных формирований.

Тертель добавил, что КГБ удалось пресечь свыше 40 каналов переброски оружия и взрывчатки из Украины в Белоруссию.

Ранее спецслужба Белоруссии раскрыла и задержала украинского агента военной разведки Павла Чуркина. Задержанный признался, что передавал Главному управлению разведки Минобороны Украины данные об оперативно-тактическом комплексе «Искандер».