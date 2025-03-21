В Кемерово начали реконструкцию стелы с часами и Доски почета Кировского района

В Кировском районе Кемерова уже начата реконструкция стелы с часами

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказал, что в Кировском районе города началась реконструкция стелы с часами и Доски почета, сообщает Сiбдепо .

Он отметил, что старую железобетонную стелу пришлось демонтировать с помощью крана, так как она из-за времени пришла в негодность. Теперь специалистам необходимо закончить обследование фундамента и при необходимости усилить сооружение. Также глава добавил, что рабочие уже изготавливают новые конструкции для стелы.

«Получаю много вопросов, какими будут главные часы Кировского. Это будут механические часы с циферблатом и стрелками», — заявил Анисимов.

Механизм изготавливается отечественным предприятием «Звезда», дизайн разработан местными архитекторами. Мэр подчеркнул, что новые часы отлично впишутся в общий облик района и будут иметь классический стиль.

К обновлению Доски почета, по словам главы, приступят чуть позже. В планах сохранить в ней крепкое основание, обшить алюминиевыми композитными панелями, а поверх монтировать портреты заслуженных жителей района, украшенных световыми блоками.