В Кемерове арестовали 15-летнего члена «Легиона „Свобода России“»*

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В Кемерове отправили под стражу подростка по обвинению в работе на террористов

СКР по Кемеровской области возбудило уголовное дело против 15-летнего жителя региональной столицы. Подростка обвиняют в участии в деятельности террористической организации, сообщает «Сiбдепо» .

По данным следствия, с мая по июнь 2024 года подросток был членом украинского военного формирования «Легион „Свобода России“»*. Юноша передавал боевикам сведения о стратегически важных для промышленности и обороны России объектах, полагают в Следкоме.

В отношении несовершеннолетнего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Юноша заключен под стражу.

*признан террористическим и запрещен в Российской Федерации.