В Кемерове установили каркас главной городской новогодней елки

сегодня в 19:07

На площади Советов в Кемерове продолжается установка главной новогодней елки

В Кемерове продолжается установка праздничного символа. В понедельник утром на площади Советов, перед зданием администрации правительства Кузбасса, возвели каркас для главной городской новгодней елки, сообщает Сiбдепо .

Ель, являющаяся центральным элементом новогоднего убранства областной столицы, была приобретена за 18 млн рублей из бюджета города.

Приблизительно к 9 часам утра 17 ноября металлическая конструкция будущего новогоднего дерева уже была смонтирована. В настоящее время ведутся активные работы: на месте задействованы техника и рабочие, которые занимаются сборкой и укреплением массивного основания елки. Работы по установке главной новогодней ели начались 11 ноября.

После того, как монтаж каркаса будет завершен, специалисты начнут украшать его и устанавливать праздничное освещение.

