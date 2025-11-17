В Кемерове установили каркас главной городской новогодней елки
Фото - © Сiбдепо
В Кемерове продолжается установка праздничного символа. В понедельник утром на площади Советов, перед зданием администрации правительства Кузбасса, возвели каркас для главной городской новгодней елки, сообщает Сiбдепо.
Ель, являющаяся центральным элементом новогоднего убранства областной столицы, была приобретена за 18 млн рублей из бюджета города.
Приблизительно к 9 часам утра 17 ноября металлическая конструкция будущего новогоднего дерева уже была смонтирована. В настоящее время ведутся активные работы: на месте задействованы техника и рабочие, которые занимаются сборкой и укреплением массивного основания елки. Работы по установке главной новогодней ели начались 11 ноября.
После того, как монтаж каркаса будет завершен, специалисты начнут украшать его и устанавливать праздничное освещение.
