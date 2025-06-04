В Кемерове начинается пляжный сезон без официальных пляжей

Купальный сезон в Кемерове официально начинается без действующего городского пляжа — третий год подряд. Основная причина — несоответствие качества воды в природных водоемах санитарным требованиям. Однако в городе все же организованы две зоны отдыха у воды — обе на Красном озере, сообщает Сiбдепо .

Одна из них — бассейны с теплой водой от компании ООО «Аквамир», открывшиеся в 2023 году. Это официальное место отдыха, где доступны шезлонги, кабинки, фастфуд и вип-зоны. Купаться можно только в бассейнах. Вход на территорию платный: средняя семья с ребенком может потратить около 5 тыс. рублей в день, не считая питания.

Вторая зона отдыха — участок берега Красного озера, ранее заброшенный. В 2025 году у него появился новый арендатор — бизнесмен Михаил Боборыкин. Он планирует открыть бесплатную территорию отдыха с прокатом лодок и сапов, фастфудом, шезлонгами и спасательным постом. За дополнительные услуги придется платить.

На новой набережной Томи за Московской площадью можно бесплатно позагорать на шезлонгах, однако купание официально запрещено. Место не признано зоной отдыха у воды. Также действуют ограничения: запрещено появление в нижнем белье, в одежде, похожей на него, и в состоянии опьянения.

Проект по обустройству пляжа на спуске к Томи пока не реализован. После недавней трагедии доступ к воде на этом участке перегорожен.

Возвращение пляжа на острове Кемеровский не планируется. Земля на острове теперь считается речным дном и находится в федеральной собственности. Возведение понтонного моста и организация зоны отдыха невозможны по действующему законодательству.