В Кемерове началось раннее пожелтение листвы из-за прохладной погоды

В Кемерове зафиксировано раннее пожелтение листвы на деревьях из-за понижения ночных температур до плюс 8 градусов, сообщает Сiбдепо .

В столице Кузбасса отмечены признаки ранней осени — в Кемерове начали желтеть и опадать листья на деревьях. По состоянию на 7 августа подобные изменения заметны не только в Центральном районе, но и в других частях города.

Как пояснил специалист кемеровского ЦГМС, причиной раннего пожелтения стала продолжительная прохлада: ночью температура воздуха опускается до плюс 8 градусов. Синоптик добавил, что после 12 августа ожидается прекращение дождей, поэтому процесс пожелтения листвы должен замедлиться.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Сибири в ближайшее время возможно похолодание до 0 градусов.