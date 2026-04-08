В Кемерове начали реконструкцию парка «Антошка»

В Кемерове 6 апреля 2026 года стартовала масштабная реконструкция парка «Антошка». Подрядчик уже демонтирует старые конструкции и готовит территорию к обновлению, сообщает Сiбдепо .

Парк «Антошка» разбирают поэтапно: с территории вывозят аттракционы, снимают старый асфальт, демонтируют ограждения. Пространство, где десятилетиями отдыхали горожане, временно превратилось в стройплощадку.

История места началась в 1970-х, когда на пустыре между проспектом Ленина и улицей Красноармейской установили списанный самолет Ан-10А. В 1978 году внутри открылся кинотеатр на 100 мест. Позже вокруг лайнера появился парк с каруселями и прокатом велосипедов, ставший одной из городских достопримечательностей.

В 1990-х территория пришла в упадок: аттракционы закрывались, самолет разрушался. В последующие годы парк частично восстановили, однако инфраструктура вновь обветшала. В голосовании за благоустройство жители выбрали «Антошку» для обновления.

Контракт на первый этап получила компания «ГорУКС». На ремонт дорожек, укрепление берега Искитимки и прокладку инженерных сетей направили почти 131 млн рублей. Работы планируют завершить до 31 октября 2026 года.

В 2027 году в парке установят новые малые архитектурные формы, вернут аттракционы и озеленят территорию. Кафе-мороженое в самолете Ан-12 продолжит работу — вход организуют со стороны улицы Мичурина.

