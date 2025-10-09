В Кемерове хотят испортить жизнь школьнику из-за безобидного видео в TikTok

Подростка могут отчислить из школы из-за безобидного видео в TikTok в Кемерове

В Кемерове 14-летнего подростка могут исключить из школы из-за видео, которое он выложил в TikTok. Отец обратился к жителям города в соцсетях Кузбасса, сообщает Сiбдепо .

В мэрии Кемерова рассказали, что собираются провести проверку на фоне инцидента.

По словам отца мальчика, администрация школы просит удалить совершенно безобидный ролик из TikTok. Свое требование там аргументируют «нарушением устава общеобразовательного учреждения».

Однако отец встал на сторону сына. Он отметил, что на записи отсутствуют маты и запрещенный контент.

Отец подчеркнул, что на ролике дети только лишь танцуют. Девушки зашли в кадр добровольно. По какой причине хотят наказать мальчика, который не употребляет алкоголь, сигареты и соблюдает правила школы, неизвестно, отметил мужчина.

В посте написано, что запись в TikTok набрала около одного млн просмотров. Случившееся прокомментировали сотрудники мэрии города. Управление образования администрации Кемерова проверит информацию, о которой говорится в публикации.

Отец выложил ролик, за который хотят исключить подростка. На нем парень просто танцует, а затем в кадр заходят девочки, и они все вместе энергично двигаются. Ребенок не матерится, а в кадре не происходит ничего предосудительного.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.