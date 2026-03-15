В КДЦ «Южный» спели о любви на разных языках

Тот факт, что концерт проводился в третий раз, говорит о его популярности у жителей района — многие пришли в зал целыми семьями, чтобы насладиться вечерней атмосферой и музыкальными подарками.

Программа была выстроена как единое сценическое действие с оригинальной сюжетной линией. В этот раз темой вечера стала история о путешествии, в которое отправились артисты, чтобы найти доказательства того, что у любви нет национальности и границ. Между музыкальными номерами разворачивалось театрализованное действо: герои встречали попутчиков, делились эмоциями, и зрители вместе с ними переносились из одной страны в другую. Песни звучали на разных языках — зажигательном итальянском, страстном испанском, лиричном английском, нежном французском и, конечно, проникновенном русском.

В концерте приняли участие солисты вокальной студии «А+» и студии эстрадного вокала «Феерия», а также приглашенные артисты, которые покорили зал искренностью исполнения. Отдельно стоит отметить работу волонтерского движения, базирующегося в КДЦ «Южный». Активисты не просто помогали с оформлением сцены и организацией рассадки гостей — они создавали уют и праздничное настроение еще на входе, встречая зрителей улыбками и програмками. Зрительный зал был наполнен особой теплотой: зрители подпевали знакомые мотивы, а после каждой композиции благодарили исполнителей продолжительными аплодисментами. Вечер стал настоящим гимном весне и любви, доказав, что музыка способна объединять людей независимо от языка.

