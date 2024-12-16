В КДК «Мечта» прошла благотворительная акция «Елка желаний»

Сотрудники КДК «Мечта» решили провести благотворительную акцию «Елка желаний». Ее цель — подарить радость и счастье детям, которые особенно нуждаются в поддержке, сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

В рамках акции была украшена новогодняя елка письмами с мечтами детей. Почетные гости мероприятия с радостью и восторгом приняли участие в этой инициативе. Каждый из них выразил готовность исполнить самые заветные желания ребят.

Подарки, которые будут соответствовать мечтам детей, скоро отправятся по адресам. Ребята смогут встретить Новый год с улыбкой на лице и счастьем в сердце. Эта акция стала настоящим символом доброты и заботы о тех, кому нужна поддержка.

Эти люди своим примером показали, что каждый из нас может сделать что-то хорошее для других. Их участие в акции «Ёлка желаний» стало настоящим праздником для детей и напоминанием о том, что доброта и забота могут изменить жизнь к лучшему.

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